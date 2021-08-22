قصف تركي يقتل عراقيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول محلي كردي عراقي أمس أن سائحين عراقيين قتلا جراء قصف مدفعي تركي استهدف إحدى المناطق السياحية شمال مدينة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمال العراق. وقال أحمد شاكر، مدير ناحية باطوفة بمحافظة دهوك، إن المدفعية التركية قصفت مناطق حدودية في إطار ملاحقة حزب العمال الكردستاني التركي، مما تسبب بمقتل اثنين من السياح العراقيين إثر سقوط قذيفة مدفعية تركية في محيط قرية بانكي التابعة لناحية باطوفة. وذكر أن القتيلين كانا يقومان بالسياحة في تلك المنطقة المعروفة بمناظرها الطبيعية ودرجات الحرارة المعتدلة في فصل الصيف.



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