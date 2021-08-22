الأمم المتحدة تتفقد اللاجئين في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى السودان فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على رأس وفد يضم السفير محمد عبدي آفي المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس أن برنامج الزيارة، التي تستغرق يومين، سيشمل زيارة ولايتي كسلا والقضارف لتفقد الأوضاع بمعسكرات اللاجئين على أرض الواقع. كما سيلتقي جراندي ووفده المرافق برئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ.



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