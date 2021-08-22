شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال إنشاء 11 منطقة تجارية ومركزا لوجيستيا فى 8 محافظات خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، التوسع فى توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة. وتضع الخطة ضمن أولوياتها استكمال إنشاء 11 منطقة تجارية ومركزا لوجيستيا فى 8 محافظات، نستعرضها فيما يلى: - المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية - المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور بمحافظة البحيرة - المركز التجارى بالزقازيق بمحافظة الشرقية - المنطقة اللوجستية بالتراسة - محافظة قنا - المنطقة اللوجستية بدمو - محافظة الفيوم - المنطقة اللوجستية بالمدامود - بمحافظة الأقصر - المنطقة الاقتصادية بطلخا - محافظة الدقهلية - المنطقة التجارية بطوخ - محافظة القليوبية