بالأرقام.. ميناء الإسكندرية تسجل زيادة في معدلات التداول وحركة السفن

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سجلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية زيادة في معدلات في حجم التداول وحركة السفن، للشهر السابع على التوالي، إذ حققت ارتفاعًا كبيرًا في كميات البضائع المتداولة خلال شهر يوليو للعام الجاري بزيادة قدرها 4% عن المعدلات المحققة في شهر يوليو من العام السابق.

ذكر بيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، أن البضائع المحوّاة تصدرت قائمة البضائع التي شهدت إزدياداً خلال شهر يوليو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 16% تلاها في مقدار الزيادة البضائع العامة بنسبة 5%.

أضاف بيان الميناء أن حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغ 1.5 مليون طن خلال شهر يوليو 2021.

وأشار إلى أن حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية شهدت ازدياداً ملحوظاً خلال شهر يوليو الجاري مقارنة بالعام السابق بواقع 5% تقريباً؛ وبلغت نسبة الزيادة في أعداد العبّارات 25% وفي سفن البضائع العامة 22% وفي سفن الصب السائل 19%.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الهيئة تحرص على تحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء، وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة الإجراءات المتعلقة باستقبال السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء. ​