"الوظيفة مضمونة".. معهد السكة الحديد يستقبل دفعة جديدة من طلاب الثانوية والدبلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يستعد المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد بوردان، لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكد المهندس طه رجب، مدير المعهد الفني لفوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، أنه سيتم قبول دفعة جديدة من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية "صناعي"، بعد المرحلة لتنسيق القبول بالجامعات، كخطوة للحصول على "وظيفة مضمونة" في هيئة السكة الحديد.

وأضاف مدير المعهد الفني لفوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، أنه سيتم قبول نحو 200 طالب فقط، مقسمين إلى 100 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات، و100 طالب من الحاصلين على دبلوم فني صناعي.

ويمكن للراغبين التقديم في المعهد من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضيات، أو الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية شعبتي (كهرباء - ميكانيكا) من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، والذي سيكون متاحًا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعاهد والمعاهد.

2- يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية)، بناء على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد.

3- إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين بالقبول إلى إدارة المعهد.

4- تبدأ بعد ذلك أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة).

5- الدراسة بالمعهد داخلية خلال أيام الدراسة.

6- مدة الدراسة عامين.

7- مصروفات الدراسة كانت 10 آلاف جنيه في العام الماضي.

8- الأولوية في القبول للأعلى في المجموع.