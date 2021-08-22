مصطفى الفقي يثمن إنشاء فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ثمن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنشاء الفرع الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، قائلاً "إنه نموذج إشعاع علمي وحضارى يجسد انتشار المعرفة والتكنولوجيا".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، بندوة تثقيفية عقدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها في العلمين، بحضور اللواء محمد سلمان الزملوط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وعمداء الكليات بفرع مدينة العلمين الجديدة ومراكز المسؤولية بالأكاديمية.

وقال الفقي إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أصبحت "إمبراطورية علمية" تحولت ١٨٠ درجة بقيادة رئيسها، ومن وجهة نظري أن فرع العلمين يعد تجسيدًا لمصطلح تخضير للصحراء بالعلم و المعرفة.

وأضاف الفقي أن الفرع الجديد للأكاديمية يتميز بتنوع المصادر مع الجامعات الأجنبية مثل "هال، كارديف، اوتونوما، يوكلان" وغيرها من الجامعات العالمية.

ووجه الفقي حديثه لطلاب فرع العلمين، قائلاً: "مصر تشهد نقلة حضارية وثقافية كبرى ، و٣ يوليو غيرت من مسار العالم وشكل المنطقة وفقا لتصريحات كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا".

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية لديها أفرع تغطي كافة النطاقات الجغرافية ، تحوى كل منها العديد من التخصصات ففي فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة هناك كلية الذكاء الاصطناعي وهي الأولي من نوعها في مصر، وكلية طب الأسنان، والصيدلة ، الهندسة والتكنولوجيا، الإدارة والتكنولوجيا، وتنضم كلية الطب قريبًا إلى المنظومة العلمية بمدينة العلمين الجديدة.​