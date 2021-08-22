مسلحون يفرجون عن 15 تلميذا نيجيريا

أفرج مسلحون كانوا قد خطفوا أكثر من مئة تلميذ من مدرسة ثانوية في شمال غرب نيجيريا عن 15 رهينة إضافيين من هؤلاء بعدما تلقوا فدية مالية، وفق ما أعلن متحدث باسم العائلات. وقام عشرات المهاجمين في الخامس من يوليو باقتحام ثانوية «بيثل» المعمدانية الواقعة في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وخطفوا 121 تلميذا من مهاجعهم. وتندرج عملية الخطف هذه في سياق سلسلة عمليات مماثلة نفّذتها عصابات مسلّحة تُعرف محليا بـ«قطّاع الطرق»، لطالما بثت الرعب في شمال غرب نيجيريا ووسطها، ومارست النهب وسرقة الماشية والخطف مقابل فدية. ومنذ ديسمبر خُطف نحو ألف تلميذ، إذ استهدفت عصابات المدارس والكليات بعمليات الخطف، وفي حين أفضت مفاوضات عن الإفراج عن غالبية المخطوفين، لا يزال العشرات محتجزين في مخيمات مقامة داخل مناطق الغابات.



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