إسرائيل تقصف غزة بعد الاحتجاجات

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مواقع أسلحة فلسطينيين في قطاع غزة في ساعة مبكرة من الأحد، ردًا على مظاهرة عنيفة عند السياج الحدودي أسفرت عن إصابة شرطي بجروح خطيرة. حيث اندلعت أعمال العنف بعد أن شارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة نظمها قادة حماس في غزة للفت الانتباه إلى الحصار الإسرائيلي، وتصاعدت حدة المظاهرة بعد أن اقترب العشرات من السياج الحدودي المحصن وألقوا الحجارة والمتفجرات باتجاه جنود إسرائيليين من خلف حاجز دخان أسود يتصاعد من الإطارات المحترقة.

وقد أصيب 24 فلسطينيًا على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عامًا، بنيران إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقال الجيش في بيان إنه ردًا على المظاهرات العنيفة، قصفت طائرات مقاتلة «أربعة مواقع تصنيع أسلحة ومخازن» تابعة لحركة حماس في غزة، وأن الجيش نشر قوات إضافية في المنطقة بالقرب من الحدود مع القطاع الفلسطيني. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الغارات الجوية.