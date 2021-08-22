إسرائيل تقصف غزة بعد الاحتجاجات

وقد أصيب 24 فلسطينيًا على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عامًا، بنيران إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقال الجيش في بيان إنه ردًا على المظاهرات العنيفة، قصفت طائرات مقاتلة «أربعة مواقع تصنيع أسلحة ومخازن» تابعة لحركة حماس في غزة، وأن الجيش نشر قوات إضافية في المنطقة بالقرب من الحدود مع القطاع الفلسطيني. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الغارات الجوية.
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