Facebook تسارع لحماية مستخدميها في أفغانستان

كشف رئيس السياسة الأمنية على "Facebook"، ناثانيال غليشر، عن سلسلة من الأدوات الجديدة التي تساعد مستخدميها في أفغانستان والذين أغلقوا حساباتهم خوفا من حركة طالبان. وقال غليشر: «مع استيلاء طالبان السريع على أفغانستان، يتدافع الكثير من الناس الآن لمسح المحتوى من ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تعرض حياتهم للخطر، بما في ذلك المنشورات ومقاطع الفيديو والصور، حيث أفاد أفغان عن حالات قام فيها طالبان بتفتيش أجهزتهم، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بحثًا عن هذا النوع من المحتوى».

كما كشف أن "Facebook" قد أنشأ أيضا «مركز عمليات خاصة» للتعامل مع أي تهديدات جديدة قد تنشأ.

وكانت منظمات حقوقية قد وجهت انتقادات لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بالفشل في مساعدة المستخدمين في أفغانستان بسرعة وبشكل مناسب على تطهير المحتوى المحفوف بالمخاطر، بما في ذلك توفير آليات الدعم باللغات الإقليمية.

ووسط ذلك، كشف Facebook أنه يتخذ خطوات لمساعدة مستخدميه في البلاد من خلال طرح ميزات جديدة لحسابات أفغانستان، على سبيل المثال، خيار جديد بنقرة واحدة سيغلق ملف تعريف Facebook، ويمنع الأشخاص الذين ليسوا أصدقاء من رؤية صورهم الشخصية ومنشوراتهم.

إضافة إلى ذلك، علق Facebook مؤقتا القدرة على البحث عن قوائم الأصدقاء وعرضها في أفغانستان، مما قلل من قدرة «طالبان» على استخدام النظام الأساسي لاستهداف الأشخاص في حساب Twitter الخاص به.