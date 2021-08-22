“معتدل وبراغماتي”.. لابيد يتحدث عن تحالف جديد في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 30 ثانية

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن اقتراب ولادة تحالف جديد سيكون لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة.

تصريحات لابيد التي نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن لابيد، جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني نيكولاس ديندياس والقبرصي نيكوس خريستودوليديس إن هذا التحالف يشمل كلا من الإمارات والبحرين والأردن ومصر وقبرص واليونان ودولا أخرى.

وتابع لابيد أن هذا التحالف يلعب “دورا رئيسيا في التغير الذي تشهده المنطقة الآن”، واصفا إياه بأنه “تحالف معتدل وبراغماتي يتسم برؤية بعيدة المدى”.

بدوره، أكد وزير الخارجية اليوناني دندياس أن اجتماع اليوم تطرق إلى “تطورات مقلقة للغاية في المنطقة بشكل أوسع”، مستنكرا المسؤولين عن “ترويج التطرف الطائفي والإرهاب واستخدام الهجرة كأداء لممارسة السياسات الخارجية”.

وأولى دندياس اهتماما إلى وصول حركة “طالبان” إلى سدة الحكم في أفغانستان “التي قالت إنها ترى في تركيا شريكا لها”.

وأقر دندياس بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول قطاع غزة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية القبرصي خريستودوليديس اجتماع اليوم بأنه “تأكيد واضح للطابع الاستراتيجي للتعاون” بين الدول الثلاث.