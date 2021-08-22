مليشيات إيران المنتشرة.. الوزير المقترح للخارجية الإيرانية يؤكد دعمها “بكل فخر”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 7:11 مساءً

أكد حسين أمير عبداللهيان، الوزير المقترح للخارجية الإيرانية، أن دعم الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة هو أحد برامجه الرئيسية، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

تصريحات عبداللهيان جاءت خلال جلسة النظر في أهليته بالبرلمان الإيراني، حيث أكد أن “جماعات المقاومة أنشئت بهدف استتباب الأمن المستدام في المنطقة، وأنها تتمتع بطاقات كثيرة أخرى إضافة إلى توفير أمن المنطقة”، مضيفًا: “نسعى إلى إرساء سلوك المقاومة الدولي في غرب آسيا”.

يشار إلى أن حسين أمير عبد اللهيان كان نائب وزير الخارجية في حكومة محمود أحمدي نجاد للشؤون العربية، وبعد عزله عام 2017 على يد محمد جواد ظريف، كتبت وسائل الإعلام الإيرانية أنه كان مقربًا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما قال أمير عبد اللهيان في كلمته، اليوم الأحد، إنه لن يربط وزارة الخارجية بالاتفاق النووي، وإن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في حكومة رئيسي لن تكون “استنزافية”، وستخدم مصالح الشعب الإيراني.

من جهته، أكد محسن علي زاده، النائب عن مدينة سبيدان، تصريحات عبداللهيان. وقال إن الخارجية يجب أن تتحول من وزارة الاتفاق النووي الفاشل إلى وزارة ثورية.

وزعم أنه تم إنشاء “غرف الفكر الإسرائيلية” لتقليل مؤيدي أمير عبد اللهيان، ودعا البرلمانيين الإيرانيين إلى التصويت لصالحه.