اخبار العالم

البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة “G7” حول أفغانستان

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 6:00 مساءً

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك يوم الثلاثاء في قمة افتراضية لزعماء دول “مجموعة السبع” (G7) لبحث الأوضاع في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن بايدن سينضم للقمة افتراضيا لمناقشة الأوضاع الحالية في أفغانستان، بما في ذلك قضية المساعدات الإنسانية لللاجئين الأفغان.

ومع ذلك من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق من الأحد، كلمة بشأن مجريات الأحداث في أفغانستان في ظل وصول حركة “طالبان” إلى السلطة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تترأس بلاده حاليا “مجموعة السبع”، أن زعماءها سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا عاجلا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا