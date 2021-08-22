شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يشكر القيادة على وقوفها بجانب تونس في ظروفها الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان والوفد المرافق.

ونقل معاليه لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما للجمهورية التونسية الشقيقة بالأمن والاستقرار والازدهار.

وقد أوضح خلال اللقاء توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة بالوقوف مع كل ما يدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي في تونس لمساعدتها في مكافحة جائحة كورونا.

من جانبه نوه فخامة الرئيس التونسي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب عن شكره وتقديره البالغ لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه للجمهورية التونسية والشعب التونسي من مساعدات، ولوقوف المملكة إلى جانب شقيقتها تونس في هذه الظروف الصعبة