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الكشف عن سبب جلوس رونالدو بديلا في أولى مباريات يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-22 | 18:07

الكشف عن سبب جلوس رونالدو بديلا في أولى مباريات يوفنتوس

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في مفاجأة كبرى، أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهة أودينيزي، والتي خلت من اسم البرتغالي ، نجم البيانكونيري.
ويستعد يوفنتوس، لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من .

وقرر ماسيمليانو أليجري إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء، بينما دفع بألفارو ، بدلا منه في خط الهجوم.


وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

وارتبط رونالدو على مدار الأيام الأخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده الذي ينتهي عام 2022 المقبل.

وكتب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أكثر من نادٍ.


وأشارت حينها صحيفة "توتو سبورت"، إلى أن اليوفي لا يشعر بالطمأنينة، لأن بيان رونالدو لم يتضمن قوله "سأبقى في يوفنتوس".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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