الكشف عن سبب جلوس رونالدو بديلا في أولى مباريات يوفنتوس

ويستعد يوفنتوس، لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

وقرر ماسيمليانو أليجري إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء، بينما دفع بألفارو موراتا، بدلا منه في خط الهجوم.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

وارتبط رونالدو على مدار الأيام الأخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده الذي ينتهي عام 2022 المقبل.

وكتب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أكثر من نادٍ.



وأشارت حينها صحيفة "توتو سبورت"، إلى أن اليوفي لا يشعر بالطمأنينة، لأن بيان رونالدو لم يتضمن قوله "سأبقى في يوفنتوس".