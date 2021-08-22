انت الان تتابع خبر زيارة الكاظمي وملف الانتخابات وعمليات الطارمية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي في الكويت لبحث التجارة والاسثمار،، ويدعو اميرها للمشاركة بمؤتمر دول الجوار في بغداد.
= تشكيك بجاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد،، وواشنطن تحذر من أزمة معقدة في حال تأجيل الاقتراع.
= عملية امنية واسعة في الطارمية،، والعمليات المشتركة تنفي انسحاب قوات الامن من القضاء.
= بعد الحكم عليه بالاعدام.. عشيرة عبير كربلاء تطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على قرار القضاء باسرع وقت.
= عملية امنية واسعة في الطارمية،، والعمليات المشتركة تنفي انسحاب قوات الامن من القضاء.
= بعد الحكم عليه بالاعدام.. عشيرة عبير كربلاء تطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على قرار القضاء باسرع وقت.