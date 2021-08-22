زيارة الكاظمي وملف الانتخابات وعمليات الطارمية في نشرة السومرية

= تشكيك بجاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد،، وواشنطن تحذر من أزمة معقدة في حال تأجيل الاقتراع.

= عملية امنية واسعة في الطارمية،، والعمليات المشتركة تنفي انسحاب قوات الامن من القضاء.



= بعد الحكم عليه بالاعدام.. عشيرة عبير كربلاء تطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على قرار القضاء باسرع وقت.