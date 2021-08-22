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زيارة الكاظمي وملف الانتخابات وعمليات الطارمية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي في الكويت لبحث التجارة والاسثمار،، ويدعو اميرها للمشاركة بمؤتمر دول الجوار في بغداد.
= تشكيك بجاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد،، وواشنطن تحذر من أزمة معقدة في حال تأجيل الاقتراع.

= عملية امنية واسعة في الطارمية،، والعمليات المشتركة تنفي انسحاب قوات الامن من القضاء.


= بعد الحكم عليه بالاعدام.. عشيرة عبير كربلاء تطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على قرار القضاء باسرع وقت.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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