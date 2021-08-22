شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الثلاثاء.. بايدن يبحث قضية أفغانستان مع زعماء مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً افتراضياً مع زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء القادم لبحث الوضع في أفغانستان بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأفغان.



ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات عن أفغانستان في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الأحد. وقالت بريطانيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، في وقت سابق من اليوم إنها دعت لعقد اجتماع لدول المجموعة هذا الأسبوع لبحث القضية.