شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "التنسيقية" يدعو لنشر الوعى بين الباعة الجائلين حول خطورة إشغال الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ظاهرة إشغال الطرق العامة لازالت تشكل أزمة خانقة بالشارع المصرى، مما يجعل هناك احتياج لخطة متكاملة بالأحياء للحد منها، مطالبا بضرورة تخصيص أماكن بديلة للباعة الجائلين بالأسواق الرسمية وتكوين وعى لدى مختلف البائعين بمكاسب تواجدهم بتلك الأماكن عن غيرها وما يتسببون فيه من ضرر بانضباط الشارع المصرى.

وشدد أنه لابد من بث حملة توعوية، لإبراز مساوئ انتشار الأسواق العشوائية وإشغال الطرق العامة وتوعية الباعة بأهمية انتقالهم للأسواق الرسمية .

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه لابد من تقنين أوضاعهم ووضع ضوابط تنظيمية لعملهم، بجانب بحث استغلال أراضى الفضاء بمحافظات الجمهورية في أن تكون أماكن بديلة لتلك الإشغالات، موضحا أن اللجنة تضع على رأس أولويتها بدور الانعقاد الثانى تلك الأزمة وستعمل على إقامة حوار مجتمعى حول التشريعات المتعلقة بتلك الظاهرة لمواجهة أي خلل في هذا الملف والحد من الفوضى في الشارع والتمكين من الانضباط المرورى .

ونوه إلى أن التعاون الدائم بين أقسام الشرطة والأحياء في المحليات، ستسهم فى إزالة التعديات والإشغالات أولا بأول والحد من عودتها مرة آخرى، وتحديد أماكن مخصصة للباعة الجائلين وعدم السماح بانتشارهم بشكل عشوائي، خاصة وأنه يضر الجميع ويعطل الحركة في الشوارع والميادين.