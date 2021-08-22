تظاهر مئات من المواطنين الأفغان في باريس ضد حركة طالبان

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

تظاهر مئات من المواطنين الأفغان الأحد، في باريس للمطالبة باتخاذ إجراء سياسي يسمح بتنفيذ عمليات إجلاء وعمل ممر إنساني للمواطنين المعرضين للاضطهاد في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.



وتجمع المتظاهرون، معظمهم من الشباب والرجال، في ميدان الجمهورية حاملين لافتات وأعلام أفغانستان بالألوان التي استبدلتها في الوقت الراهن حركة طالبان.

وحملت اللافتات شعارات عدة، كان الأبرز منها "أنقذوا عائلاتنا" و"اجلوهم الآن" و"عمل ممر إنساني الآن" و"أيها القادة الأوروبيون: تصرفوا الآن".

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مناهضة لحركة طالبان التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول الأحد الماضي، إلى جانب هتافات مناهضة لباكستان، بصفتها حليفها الرئيسي الدولي.

وقال المتظاهرون في بيان إنهم يريدون لقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لعرض مطالبهم عليه والبدء في استقبال عائلات وأقارب المهاجرين الأفغان المقيمين في فرنسا "مهما كان وضعهم لحماية حياتهم".

وتمتلك فرنسا قوة عسكرية جوية تعمل منذ الاثنين الماضي على إجلاء مواطنيها من أفغانستان وكذلك المواطنين الأفغان الذين عملوا لمصالحهم ولجنودهم وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني.