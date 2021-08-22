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فى زيارة رسمية.. وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

غادر وزير الدفاع المصري الفريق أول‎‏ محمد زكي، ‏متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية ‏تستغرق عدة أيام وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .‏

 

وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق محمد زكى سيشارك خلال زيارته لروسيا في ‏فعاليات الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين ‏بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ودعم ‏علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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