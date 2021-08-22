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شكرا لقرائتكم خبر عن فى زيارة رسمية.. وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021
غادر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .
وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق محمد زكى سيشارك خلال زيارته لروسيا في فعاليات الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.