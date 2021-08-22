اخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 50 ثانية - 6:23 مساءً, 22 أغسطس 2021 م

المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م في محافظة حجة ضخ 280.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 720.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 62 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ حملتين لنظافة المخيمات.
وفي محافظة صعدة تم ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا