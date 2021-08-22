شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «هنري» يتحول إلى عاصفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضعفت قوة الإعصار "هنري" ليتحول إلى عاصفة استوائية، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى فيضانات وهبّات عواصف في مناطق واسعة شرق الولايات المتحدة من نيويورك إلى بوسطن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز الوطني للأعاصير القول في بيان عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي إن سرعة الرياح القصوى لهنري تراجعت إلى 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة، مقارنة بـ 75 ميلا عندما كانت مصنفة إعصارا في وقت سابق.

وتتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي على بعد 75 ميلا جنوب بروفيدنس عاصمة ولاية رود آيلاند.

ومن المتوقع أن ترفع العاصفة منسوب المحيط بين ثلاثة إلى خمسة أقدام (بين متر ومتر ونصف) من نيويورك إلى الطرف الشرقي من كيب كود. وتم تعطيل حركة وسائل النقل في جميع أنحاء الشمال الشرقي.