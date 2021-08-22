كابول ـ د ب أ: ذكرت تقارير وسائل إعلام أفغانية أنه يبدو أن المزيد والمزيد من الأطفال يفقدون، وسط مشاهد فوضوية في مطار كابول. وتحدثت قناة “اريانا” التلفزيونية الأفغانية عن أسرة واحدة من كابول، كانت تعتني بطفل مفقود، وجدته عالقا في أسلاك شائكة هناك. وأضافت الأسرة أنه رغم جهودها، لم تتمكن من تحديد مكان والدي الطفل. وذكر الطفل وعمره ست سنوات تقريبا أن أسرته كانت قد توجهت إلى المطار، في محاولة للفرار من أفغانستان. ويبدو أن والده سقط وسط الحشد، ولم يتمكن الطفل من رؤية أي من والديه منذ تلك اللحظة. وتحدث صحفيون أفغانيون أيضا أن أشخاصا ينشرون صورا لأطفال مفقودين في المطار. وفي كابول، هناك مشاهد فوضوية في المطار منذ حوالي أسبوع، حيث حاول آلاف الأشخاص الفرار من أفغانستان.

كانت هذه تفاصيل خبر فقدان العديد من الأطفال وسط الفوضى فـي مطار كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.