إعطاء 4.9 مليار جرعة من اللقاحات حول العالم

■ السعودية توافق على استخدام لقاح مودرنا

■ تحديث على لائحة مخالفات كورونا بالإمارات

■ اليمن يرفع استعداداته لمواجهة موجة ثالثة

■ أغسطس يسجل أعلى معدل اطمئنان بين المصريين

■ منحنى الإصابات فـي انحدار بالجزائر

■ ارتفاع قياسي للإصابات فـي إيران

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

أظهرت بيانات مجمعة من وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم بلغ 4.9 مليار جرعة. يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا 212 مليونا و97 ألفا و121 حالة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. بحسب بيانات موقع وورلد ميترز. خليجيا، أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يُسمح لها بتلقي لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا لتشمل الفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة في المملكة. وجاء قرار موافقة “الهيئة” السعودية على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح “مودرنا”قد استوفى المتطلبات التنظيمية، حسب وكالة الأنباء السعودية”واس”. وتبين من خلال مراجعة الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامه في هذه الفئة العمرية. بدورها حدثت الإمارات العربية المتحدة، لائحتها الخاصة بضبط المخالفات والجزاءات التأديبية لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد. ومن أبرز التحديثات التي شملتها القائمة، قرار بفرض مخالفات على التحايل والتهرب من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي وفي المنشآت الخاصة بالحجر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وتشمل لائحة المخالفات المحدثة أيضا مخالفات على نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو شائعات مضللة عن المعلومات الصحية أو الإجراءات أو التدابير الاحترازية، وكذلك مخالفات تتعلق بتعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل لأغراض تجارية. الى ذلك، أمر معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، “برفع حالة الجاهزية والاستعداد” لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن رئيس الحكومة دعا أيضا، في اجتماع للجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التي يرأسها، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحي المتردي في اليمن ورفع جاهزيته. في مصر رصد مركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء المصري، في استطلاع رأي شمل نحو ألف شخص “أكبر من 18 عاما”، تسجيل شهر أغسطس الجاري أعلى “معدل اطمئنان” بين المصريين بشأن خطورة كورونا، وذلك منذ ظهور الوباء في مصر مارس 2020. وأوضح استطلاع الرأي أن نصف من شاركوا “لا يرون كورونا خطرا على الإطلاق حاليا”، وذلك بواقع 44.3 بالمئة. ووفق الاستطلاع الذي يتم إجراؤه شهريا منذ بدء الأزمة، بلغت نسبة من لا يرون الفيروس خطرا على الإطلاق في السابق 7 بالمئة فقط خلال مارس 2020. أما من يرون كورونا خطرا، فسجلت نتائج الاستطلاع أن نسبتهم 49.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة تسجل منذ انتشار كورونا بمصر، حيث كانت النسبة السابقة 69.8 بالمئة خلال سبتمبر 2020، و81.3 بالمئة لدى بدء انتشار الوباء. وقد قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات.

بدوره كشف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عبر صحيفة “النهار” الجزائرية أن الوضع الوبائي في بلاده في تحسن مشيرا إلى أن منحنى الإصابات في انحدار، لكن شدد في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الصحية. بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا. دوليا، قفزت أعداد ضحايا فيروس كوفيد19 اليومية في العاصمة الإيرانية طهران، حيث سجلت 216 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط. وأشار سعيد خال، مدير مقبرة بهشت زهراء في العاصمة الإيرانية، إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات اليومية جرّاء الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل هكذا رقم خلال يوم واحد، حتى أثناء الحرب مع العراق، لافتا إلى أن حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في طهران، كانت قبل نحو 3 أسابيع أقل من 100 حالة. في سياق أخر، أعلن أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ أنه سجل، أول إصابتين بفيروس كورونا، وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من “كوفيد-19”. وفرض على مسافرَين قدما من جزيرة غوام وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس، الحجر الصحي مع المخالطين لهما. وقالت وزارة الصحة في بالاو في بيان بعد أن تخلت عن فرض إغلاق “نطلب من الجميع التزام الهدوء”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.