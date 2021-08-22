القدس المحتلة ـ وكالات: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطيران مواقع في غزة في ساعة متأخرة من مساء السبت في تصعيد للعنف حيث أدت نيران أطلقت عبر الحدود في وقت سابق إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة و41 فلسطينيا من بينهم اثنان في حالة خطيرة. وذكر جيش الاحتلال أن مئات من الفلسطينيين تجمعوا بمنطقة الحدود شديدة التحصين حيث حاول بعضهم اعتلاء السياج وألقى آخرون عبوات ناسفة باتجاه جنود إسرائيليين. وأضاف الجيش في بيان أن جنوده “ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب ومنها الرصاص الحي”. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن صبيا (13 عاما) يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته بالرصاص في رأسه. ووصفت الوزارة معظم الإصابات الأخرى بأنها متوسطة ومنها إصابات بأعيرة نارية في الأطراف والظهر والبطن.

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يقصف مواقع فـي غزة بعد اشتباكات حدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.