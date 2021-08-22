الصحة الروسية: لقاح «سبوتنيك» لا يؤثر على الصحة الإنجابية

موسكو ـ وكالات: أكد المركز الوطني للأبحاث الطبية التابع لوزارة الصحة الروسية أن التطعيم بلقاح “سبوتنيك5” ضد فيروس كورونا ليس له تأثير سلبي وضار على الجهاز التناسلي. وأكد المكتب الصحفي أن المركز يقوم بدراسة تأثير لقاح “سبوتنيك5” على الصحة الإنجابية للرجال والنساء في سن الإنجاب. وأوضح أن الدراسة شملت 200 امرأة و200 رجل. وقال: “وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها، بناءً على الفحوصات المخبرية والأدوات للمشاركين في الدراسة، فإن التطعيم ليس له تأثير سلبي وضار على الجهاز التناسلي. ولم يكن هناك تأثير سلبي للقاح على وظيفة المبيض لدى النساء، بما في ذلك النساء في الآونة الأخيرة من سن الإنجاب (فوق 37 سنة) وتكوين الحيوانات المنوية لدى الرجال”.

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