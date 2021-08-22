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انت الان تتابع خبر محافظة عراقية توقف العمل بقانون بيع وايجار اموال الدولة 'وثائق' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اوقفت محافظة الديوانية، اليوم الاحد، العمل "بالمادة ٢٥ / ثالثا" من قانون بيع وايجار امول الدولة.
وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد المشاورات بين محافظ الديوانية زهير علي الشعلان مع مدير بلدية المحافظة علي صاحب شدهان تقرر إيقاف العمل (بالمادة ٢٥ / ثالثاً ) من قانون بيع وايجار الدولة المرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣".
واضاف ان "هذا الإيقاف يأتي لأغراض التدقيق وإعادة هيكلية الوحدة الخاصة بالعمل لغاية ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١".
واضاف ان "هذا الإيقاف يأتي لأغراض التدقيق وإعادة هيكلية الوحدة الخاصة بالعمل لغاية ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١".