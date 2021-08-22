انت الان تتابع خبر محافظة عراقية توقف العمل بقانون بيع وايجار اموال الدولة 'وثائق' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اوقفت محافظة الديوانية، اليوم الاحد، العمل "بالمادة ٢٥ / ثالثا" من قانون بيع وايجار امول الدولة.