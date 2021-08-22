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محافظة عراقية توقف العمل بقانون بيع وايجار اموال الدولة 'وثائق'

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بغداد - ياسين صفوان - اوقفت محافظة الديوانية، اليوم الاحد، العمل "بالمادة ٢٥ / ثالثا" من قانون بيع وايجار امول الدولة.
وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد المشاورات بين محافظ الديوانية زهير علي الشعلان مع مدير بلدية المحافظة علي صاحب شدهان تقرر إيقاف العمل (بالمادة ٢٥ / ثالثاً ) من قانون بيع وايجار الدولة المرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣".

واضاف ان "هذا الإيقاف يأتي لأغراض التدقيق وإعادة هيكلية الوحدة الخاصة بالعمل لغاية ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١".

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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