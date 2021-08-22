بايدن يشارك في قمة الدول السبع حول أفغانستان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن بايدن سينضم للقمة افتراضيا لمناقشة الأوضاع الحالية في أفغانستان، بما في ذلك قضية المساعدات الإنسانية لللاجئين الأفغان.ومع ذلك من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق من الأحد، كلمة بشأن مجريات الأحداث في أفغانستان في ظل وصول حركة "طالبان" المتشددة إلى السلطة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تترأس بلاده حاليا "مجموعة السبع"، أن زعماءها سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا عاجلا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

