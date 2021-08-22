حصيلة ثقيلة لضحايا زلزال هايتي

وأكدت إدارة الدفاع المدني في هايتي اليوم الأحد أن 2207 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء الزلزال حسب آخر المعطيات، مقارنة مع 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف مفقود تم الإعلان عنهم سابقا.

ويعد الزلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر الذي وقع قرب سواحل هايتي في 14 أغسطس الجاري أكثر الزلازل فتكا على مستوى العالم منذ عام 2010 عندما أودى زلزال آخر هز البلد نفسه بأرواح نحو 200 ألف شخص على الأقل.



وحسب تقييمات "اليونيسيف"، تأثر نحو 1.2 مليون شخص في هايتي بالزلزال الأخير.