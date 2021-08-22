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دولتان عربيتان تتحركان لاستضافة كأس العالم 2030

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-22 | 17:02

دولتان عربيتان تتحركان لاستضافة كأس العالم 2030

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أفاد موقع "القاهرة 24" بأن مصر ستبدأ في الفترة المقبلة في التقدم رسميا لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030، بملف مشترك مع .
ووفقا للموقع، "سيتم الإعلان عن الملف المشترك بصفة رسمية في الفترة المقبلة، بعد موافقة الدولتين عليه لتنظيم الحدث العالمي الكبير وتشكيل لجنة مشتركة سيكون أبرز المتواجدين بها حتى الآن هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم للفوز بالحدث".

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرح في وقت سابق بأن تنظيم كأس العالم 2030 في حسابات مصر ضمن خطة التنمية المستدامة، وأن مصر ستسعى للحصول على تنظيم البطولة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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