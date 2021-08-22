انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 7 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،اليوم الاحد، عن القاء القبض على 17 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في عدد من المحافظات .