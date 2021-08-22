انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 7 محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،اليوم الاحد، عن القاء القبض على 17 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في عدد من المحافظات .
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 17 متهما في محافظات "البصرة، وذي قار، وبغداد /الرصافة، واسط، وديالى، وبابل، ونينوى" بحوزتهم كيلو غرام من مادة الترياق المخدرة، و 440 حبة مخدرة نوع كبتاجون، إضافة إلى أدوات التعاطي".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".