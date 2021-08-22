برلمان اليمن: مليشيات الحوثي تقوض كل جهود السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد البرلمان اليمني التأكيد على خيار السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، والمبني على المرجعيات

بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ودعا رئيس البرلمان سلطان البركاني المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين في مأرب ومختلف المحافظات اليمنية.

وقال البركاني خلال لقائه اليوم القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي: "نحن جاهزون للسلام بينما جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لا تزال تتعمد تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في إطلاق النار وتهريب الأسلحة وهذه مؤشرات لا تنبئ إطلاقاً عن رغبتهم في السلام".

وأشار البركاني إلى أن مليشيات الحوثي "أسرع إلى التوقيع وأبعد عن التنفيذ، كما هو الحال في اتفاق ستوكهولم".

وكشف البركاني عن تحضيرات جارية لانعقاد جلسات البرلمان للقيام بدوره في دعم الشعب اليمني في معركة الخلاص من المليشيات الحوثية، ومساندة الحكومة في الإجراءات المتخذة في الوضع الاقتصادي والإنساني.

وأكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي كاثرين ويستلي موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية وأمن ووحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية.

وجددت ويستلي حرص الولايات المتحدة على مواصلة الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام دائم في اليمن ودعم المبعوث الجديد لليمن، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.

وعقدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي اجتماعات مكثفه خلال الأيام الماضية مع كبار قادة الشرعية ابتداء من رئيس الجمهوري عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية من أجل الخروج بصيغة سلام تنهي الحرب والانقلاب في اليمن.