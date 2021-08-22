مجموعة السبع تناقش وضع أفغانستان الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن قادة مجموعة الـ7، سيعقدون اجتماعا بعد غد الثلاثاء لبحث الوضع في أفغانستان.

وقال جونسون الذي تترأس بلاده حاليا مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة)، في تغريدة: "سأدعو الثلاثاء قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان".

وفي إشارة إلى جدول أعمال القمة الافتراضية، شدد جونسون على أنه "من الأساسي أن تعمل الأسرة الدولية معا لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني على حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة".

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في اجتماع افتراضي مع قادة مجموعة السبع حول أفغانستان الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات عن أفغانستان في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.

وعقد الخميس الماضي اجتماع لمجموعة السبع ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، دعا خلاله الوزراء طالبان إلى ضمان "ممر آمن" للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان.



وحاول عشرات الآلاف الفرار من أفغانستان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على العاصمة الأحد ،معرضين حياتهم للخطر بينما تتواصل عمليات الإجلاء إلى الدول الأجنبية في ظروف صعبة.

وكان جونسون دعا الإثنين الماضي بعد يوم من سيطرة طالبان على كابول، إلى عقد قمة لهذه المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان بعد سقوطها في أيدي الحركة.

والأربعاء الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجونسون اتفقا على تنظيم قمة افتراضية لمجموعة الدول السبع حول الأزمة الأفغانية الأسبوع الجاري.

وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إن الزعيمين "اتّفقا على تنظيم اجتماع لقادة مجموعة السبع لبحث مقاربة واستراتيجية مشتركة" حيال هذه الأزمة.

ووسط مشهد قاتم حول مستقبل أفغانستان، ينتظر آلاف الرعايا الأمريكيون، والأفغان في مطار كابول رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته، فيما أفادت تقارير "متفرقة" أكدها البنتاجون عن إقدام مسلّحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.

وحضت الولايات المتحدة أمس السبت مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.

وجاء في التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".