تعرف على أحوال الطقس بالامارات غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:44 والمد الثاني عند 01:30 . الجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 19:21.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:40 والمد الثاني عند الساعة 22:26 . الجزر الاول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 33 85 20 دبي 42 32 80 20 الشارقة 43 33 80 20 عجمان 42 32 85 25 أم القيوين 42 32 85 20 رأس الخيمة 42 32 80 25 الفجيرة 35 32 85 40 العين 43 33 75 25 ليوا 45 29 85 20 الرويس 43 32 85 25 السلع 43 31 85 25 دلما 40 31 85 35 طنب الكبرى 40 33 80 40 طنب الصغرى 40 33 80 40 أبو موسى 40 31 85 45