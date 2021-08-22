شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فى زيارة رسمية.. وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر وزير الدفاع المصري الفريق أول‎‏ محمد زكي، ‏متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية ‏تستغرق عدة أيام وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .‏



وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق محمد زكى سيشارك خلال زيارته لروسيا في ‏فعاليات الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين ‏بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ودعم ‏علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.‏