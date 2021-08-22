شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا.. انخفاض في عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 20564 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 21 ألف إصابة يوم امس، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ستة ملايين و747 ألفا و 87اصابة و تسجيل 762 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة / مقابل 797 وفاة أمس/، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 176 ألفا 44حالة وفاة ، بالاضافة الى تماثل 15414 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى ستة ملايين و19 ألفا و 466 شخصا.