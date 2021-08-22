البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي يعرب عن تضامنه مع الشعب الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تضامنه مع الشعب الأفغاني، واحترام حقوقه.



وجدد البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، تأكيده على التزامه بمساعدة أفغانستان على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد التزام المنظمة تجاه أفغانستان وفق ما عبرت عنه قراراتها الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الأخرى، وكذلك إعلان مكة الصادر في 11 يوليو/تموز 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان بهذا الشأن.

وطالب القيادة المستقبلية ا لأفغانية بتعزيز المصالحة الوطنية واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بالمعايير الدولية الحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وشدد على ضرورة حماية واحترام حق الشعب الأفغاني في الحياة والأمن والكرامة؛ امتثالا للمبادئ الإسلامية السمحة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لكن البيان الختامي أعرب عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان نتيجة تدفق النازحين واللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد وآثار جائحة كورونا والجفاف.

ودعا الدول الأعضاء الـ57 والمؤسسات المالية الإسلامية والشركاء إلى العمل بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها.

كما حث الأمين العام على التواصل مع المؤسسات المالية المانحة لتقديم المساعدة اللازمة للتخفيف من معاناة النازحين داخل أفغانستان واللاجئين الأفغان في البلدان المجاورة.

وشدد على أهمية قيام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابول بدور أساسي في تنسيق عمليات تقديم المساعدة الإنسانية.

ونبه إلى ضرورة التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء الأمنة وضرورة السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وتمسك الأعضاء بضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف الأفغانية الممثلة للشعب الأفغاني من أجل مستقبل بلادهم.

وأعاد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الكامل بدعم عملية سلام التي يقودها الأشقاء الأفغان ويملكون زمامها للمصالحة الشاملة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم وضمان دعم هذه العملية من دول الجوار الرئيسية والمجتمع الدولي.

وأد الاجتماع على ضرورة حل الخلافات بين الأفغان بالطرق السلمية، داعيا إلى إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة للقيام بزيارة أفغانستان لإيصال رسالة المنظمة تجاه دعم استقرار السلام والمصالحة الوطنية في أفغانستان.