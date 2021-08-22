شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن بدء تسجيل أعضائها لتلقى تحصينات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن تسهيل تسجيل الراغبين فى الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، مضيفة أن ذلك يأتى اتساقًا مع جهود الدولة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة فى استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

وأضافت نقابة الصحفيين أن ذلك يأتى بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائى، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

ويتعين على الراغبين فى الحصول على المصل من الزملاء وأسرهم:

1 - من لم يسبق لهم التسجيل، إرسال صورة بطاقة الرقم القومى، إلى رقمى الواتس المدرجين بهذا الإعلان، حتى يتسنى للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات.

2 - تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات.

3 - من سبق لهم التسجيل إخطارنا بصورة بطاقة الرقم القومى، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية.

4 - سكان محافظة القاهرة ترسل بياناتهم على رقم الواتس: 01023187290 منى جمال

5 - سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة، ترسل على رقم الواتس: 01015046423 محمد مصطفى