شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بإنشاء قاعدة بيانات المحافظات وفقا لمخطط محدد بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات المحافظات وفقا لمخطط محددة بالأرقام لإزالة المخلفات، وتعظيم دور وزارة البيئة وأن يكون دورها ملزم مع كل الوزارات.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية، لتطوير قطاع البيئة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجارى، والتي وافق عليها مجلس النواب واحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.