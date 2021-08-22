تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.