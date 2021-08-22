للعام الثاني.. جامعة سوهاج تطبق نظام "الباركود" لطلاب المدن الجامعية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقدت إدارة الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج، اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا للتسكين بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد مسعود مدير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، وسامية فاروق مدير الإقامة بالمدن، وحامد عبدالحميد مدير إدارة التغذية، والمهندسة رجاء الصاوي مهندسة الدعم الفني لنظام الزهراء.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الاجتماع بحث آليات وضوابط ميكنة أعمال التسكين والتغذية بالمدن الجامعية.

وأضاف "عبدالخالق" أنه سيستمر تطبيق نظام الباركود في أعمال تسليم الوجبات بجميع مباني المدن الجامعية والمطاعم الخاصة بمباني ناصر والرعاية والعارف التابعة للمدينة للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن الطالب يحجز الوجبة بنفسه، واستلامها من خلال منظومة الباركود باستخدام كارنيه المدينة الجامعية.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن الهدف من تفعيل هذا النظام هو تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لطلاب المدن الجامعية، من خلال تنظيم سير العمل ودخول الطلاب لتسلم الوجبات داخل المطاعم بكل سهولة ويسر دون تزاحم، وذلك باستخدام الباركود المدون على بطاقات المدينة الخاص بالطلاب.