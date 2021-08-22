"البقال خنقها وترك الجثة أمام المسجد".. قصة "نهاية الداية" بسبب كارت فيزا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت المباحث الجنائية بقنا، ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة تعمل داية، مساء أمس السبت، بقرية حجازة بمركز قوص، على الجثة آثار خنق ونزيف بناحية الرقبة.

كشفت التحريات المكثفة بقيادة الرائد محمد الملقب رئيس مباحث قوص أن مرتكب صاحب محل بقالة استعانت به المجني عليها لتحديث "الفيزا كارت" الخاص بها، عقب معرفته كلمة السر واستدعاء السيدة إلى المحل الخاص به، بادر بخنقها حتى الموت، واستولى على الفيزا كارت، سحب مبالغًا مالية لشراء متعلقات شخصية وبضائع، بجزء من الأموال.

بمواجهة فريق البحث الجنائي للمتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية التي سحبها من حساب السيدة.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا السبت الماضي، من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مُسنة، أمام مسجد الحجيرات، في حجازة بحري، التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مُسنة تُدعى "سعيدة محمد أحمد، وشهرتها سعيدة بلحوس، يتخطى عمرها الـ69 عامًا، تعمل داية، وخرجت أمس من منزلها، وعُثر عليها صباح اليوم جثة هامدة أمام مسجد في حجازة بحري. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا :

جثة أمام باب المسجد.. عثر عليها الأهالي ملقاة وسط الشارع بقنا