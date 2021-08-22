هيئة غوث اللاجئين تقول 20 مليون أفغاني بحاجة ماسة للمساعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

حثت هيئة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي على عدم تجاهل محنة ملايين الأفغان المحتاجين، والتركيز فقط على القلة التي يمكن إجلاؤها.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إذا كان الوضع في مطار كابول مقلقا، فهناك حوالي 20 مليون شخص في جميع أنحاء أفغانستان وضعهم مقلق أيضا فهم بحاجة ملحة للمساعدة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة في البلاد تتعمق مع نزوح أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون أفغاني داخليا. وتقول الوكالة إنها بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والماء والمأوى.