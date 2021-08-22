تفجير مقر الحزب الشيوعي في النجف جنوبي العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

فجر مجهولون، اليوم الأحد، مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف جنوبي البلاد.

الحزب أعلن في بيان صباح اليوم، عن تعرض مقره في محافظة النجف للتفجير من قبل “مجهولين”.

وقال الحزب في بيانه إنه “في الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد عاودت خفافيش الظلام الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فرمته بالمولوتوف الحارق متوهمة أنها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين”.

وأضاف: “نحن إذ نشجب هذه الفعلة الإجرامية الآثمة، ننبه إلى أنها لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص، الحزب الذي يؤمن بالدولة والقانون ولا يمتلك مليشيا يحتمي بها ويرهب بها الناس”.

كما أشار الحزب إلى أن “التقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد إلى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا”.

ولم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الأمنية العراقية، فيما لم تتبن أي جهة عملية تفجير المقر.