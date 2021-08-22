كورونا يستشرس في إيران.. حصيلة الوفيات قياسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2021 3:37 مساءً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 684 حالة وفاة و36419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ” للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة للوفيات تسجلها إيران في يوم واحد منذ بدء ظهور فيروس كورونا بها.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و677 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إ قد ارتفع في إيران إلى نحو 102 ألف حالة وفاة.

وذكرت أن 7662 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و932 ألف حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.