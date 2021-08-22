رئيسي يدعو للإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه في طهران وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، على ضرورة الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في اليابان.

وقال رئيسي أنه “على الولايات المتحدة أن تقنع الرأي العام العالمي بخصوص عدم التزامها بالتعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي”، مشيرا إلى أن “الغطرسة الأمريكية تهدد حرية الشعوب واستقلالها وهويتها”.

من جهته، بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما وقعا مذكرة تفاهم بين البلدين.

وكان وزير خارجية اليابان قد وصل إلى طهران مساء السبت، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني لأجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقالت السفارة اليابانية في طهران في بيان أصدرته يوم أمس بأن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي سيجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الاوسط والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.