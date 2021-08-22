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روسيا.. انخفاض في عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال يوم واحد

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .

 

وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 20564 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 21 ألف إصابة يوم امس، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ستة ملايين و747 ألفا و 87اصابة و تسجيل 762 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة / مقابل 797 وفاة أمس/، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 176 ألفا 44حالة وفاة ، بالاضافة الى تماثل 15414 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى ستة ملايين و19 ألفا و 466 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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