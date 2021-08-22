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ليبيا.. تسجيل 1722 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 1722 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 959 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 781 إصابات و442 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.

 

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 295 ألفًا و254 شخصًا، بينهم 78 ألفًا و3 حالات نشطة، ووفاة 4051 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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