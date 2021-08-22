انت الان تتابع خبر بريطانيا تدعو لاجتماع 'طارئ' للدول السّبع بشأن أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع "عاجل" لقادة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأزمة في أفغانستان، وحض المجتمع الدولي على إيجاد سبل لمنع تصعيدها.
وقال جونسون، عبر تويتر، اليوم الأحد، "من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني، حفاظاً على مكاسب السنوات العشرين الماضية".
ويأتي ذلك على خلفية استمرار عمليات الإجلاء الغربية من العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت قبل أسبوع في قبضة حركة "طالبان" التي لن تواجه أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار عمليات الإجلاء الغربية من العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت قبل أسبوع في قبضة حركة "طالبان" التي لن تواجه أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا.