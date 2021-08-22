بالصور.. بعثة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من موت محقق

وأكدت صحيفة "ماركا"، أن بعثة ريال مدريد كانت على وشك الهلاك بسبب حادث تصادم جوي مخيف، وذلك على متن الطائرة المتجهة إلى فالنسيا.

وأضافت "ماركا" "اليوم كان سيحدث تصادم مخيف بين طائرة ريال مدريد وطائرة أخرى، بدا الأمر مخيفا ولكن كل شيء مر بخير، ووصلت الطائرة بسلام في نهاية الأمر".