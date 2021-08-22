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بالصور.. بعثة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من موت محقق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-22 | 15:19

بالصور.. بعثة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من موت محقق

2,091 مشاهدة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن طائرة ريال مدريد التي كانت تقل بعثة الفريق إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، لمواجهة فريق ليفانتي ضمن منافسات ، نجت من حادث مروع.
وأكدت صحيفة "ماركا"، أن بعثة ريال مدريد كانت على وشك الهلاك بسبب حادث تصادم جوي مخيف، وذلك على متن الطائرة المتجهة إلى فالنسيا.

وأضافت "ماركا" "اليوم كان سيحدث تصادم مخيف بين طائرة ريال مدريد وطائرة أخرى، بدا الأمر مخيفا ولكن كل شيء مر بخير، ووصلت الطائرة بسلام في نهاية الأمر".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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