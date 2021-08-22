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انت الان تتابع خبر وصول شحنات جديدة من 'فايزر' إلى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.
وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من انتاج شركة فايزر وبكمية 415 الف جرعة وصلت إلى البلاد".
وأشارت إلى "توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".
وأشارت إلى "توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".