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وصول شحنات جديدة من 'فايزر' إلى العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس إلى العراق.
وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من انتاج شركة فايزر وبكمية 415 الف جرعة وصلت إلى البلاد".

وأشارت إلى "توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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